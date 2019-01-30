محمد بن مسعود - الدمام - في إطار خطة عمل يتم من خلالها معالجة السلبيات أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ما يقارب ٢٢٠ خيمة، وصادرت عدداً من المولدات الكهربائية بمشاركة شرطة البلدية ولجنة التعديات بالمنطقة الواقعة شرق طريق الساحل. وأوضح رئيس البلدية المكلف فهد السلمي أن تلك الحملات تأتي في إطارة خطة عمل يتم العمل من خلالها على معالجة السلبيات بمنطقة جنوب جدة. وكانت مخيمات قد انتشرت في جنوب وشمال محافظة جدة لأشخاص يقومون على تأجيرها ويجلبون مولدات كهربائية في أراضٍ حكومية. "بلدية جنوب جدة" تزيل 220 خيمة وتصادر مولدات كهربائية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-30 أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ما يقارب ٢٢٠ خيمة، وصادرت عدداً من المولدات الكهربائية بمشاركة شرطة البلدية ولجنة التعديات بالمنطقة الواقعة شرق طريق الساحل. وأوضح رئيس البلدية المكلف فهد السلمي أن تلك الحملات تأتي في إطارة خطة عمل يتم العمل من خلالها على معالجة السلبيات بمنطقة جنوب جدة. وكانت مخيمات قد انتشرت في جنوب وشمال محافظة جدة لأشخاص يقومون على تأجيرها ويجلبون مولدات كهربائية في أراضٍ حكومية. 30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440 11:03 PM في إطار خطة عمل يتم من خلالها معالجة السلبيات في إطار خطة عمل يتم من خلالها معالجة السلبيات أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة ما يقارب ٢٢٠ خيمة، وصادرت عدداً من المولدات الكهربائية بمشاركة شرطة البلدية ولجنة التعديات بالمنطقة الواقعة شرق طريق الساحل. وأوضح رئيس البلدية المكلف فهد السلمي أن تلك الحملات تأتي في إطارة خطة عمل يتم العمل من خلالها على معالجة السلبيات بمنطقة جنوب جدة. وكانت مخيمات قد انتشرت في جنوب وشمال محافظة جدة لأشخاص يقومون على تأجيرها ويجلبون مولدات كهربائية في أراضٍ حكومية. ، "بلدية جنوب جدة" تزيل 220 خيمة وتصادر مولدات كهربائية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "بلدية جنوب جدة" تزيل 220 خيمة وتصادر مولدات كهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.