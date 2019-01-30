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اجتاحت أسراب من الجراد مُنتزه الردف في الطائف، ليلة أمس والليلة، متقافزةً ومحلقةً على أضواء المُنتزه مع اقتراب موسم هجرته السنوي، وظهوره في بعض المناطق في ظاهرة ينقسم فيها البعض بين مُرحب بقدومه وبين فازع من اجتياحه.
وقد يشدُ البعض الرحال إلى مناطق ظهوره ليجمع ما يقع بين يديه ليأكله أو ليبيعه، فقد يصل سعر "خيشة البص" من الجراد إلى 150 ريالاً في بعض المناطق، أما المزارعين فيُفزعهم ظهور الجراد خوفاً على محاصيلهم الزراعية.
ولا تزال وزارة البيئة والمياه والزراعة تُكثف الجهود في مكافحة أسراب الجراد، والحد من انتشاره وتكاثره، حتى أصبحت تستخدم الطائرات لرش المبيدات.
شاهد.. طلائع أسراب الجراد تجتاح "منتزه الردف" بالطائففهد العتيبي الخليج 365 2019-01-30
اجتاحت أسراب من الجراد مُنتزه الردف في الطائف، ليلة أمس والليلة، متقافزةً ومحلقةً على أضواء المُنتزه مع اقتراب موسم هجرته السنوي، وظهوره في بعض المناطق في ظاهرة ينقسم فيها البعض بين مُرحب بقدومه وبين فازع من اجتياحه.
وقد يشدُ البعض الرحال إلى مناطق ظهوره ليجمع ما يقع بين يديه ليأكله أو ليبيعه، فقد يصل سعر "خيشة البص" من الجراد إلى 150 ريالاً في بعض المناطق، أما المزارعين فيُفزعهم ظهور الجراد خوفاً على محاصيلهم الزراعية.
ولا تزال وزارة البيئة والمياه والزراعة تُكثف الجهود في مكافحة أسراب الجراد، والحد من انتشاره وتكاثره، حتى أصبحت تستخدم الطائرات لرش المبيدات.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
11:01 PM
مع اقتراب موسم هجرته السنوي
اجتاحت أسراب من الجراد مُنتزه الردف في الطائف، ليلة أمس والليلة، متقافزةً ومحلقةً على أضواء المُنتزه مع اقتراب موسم هجرته السنوي، وظهوره في بعض المناطق في ظاهرة ينقسم فيها البعض بين مُرحب بقدومه وبين فازع من اجتياحه.
وقد يشدُ البعض الرحال إلى مناطق ظهوره ليجمع ما يقع بين يديه ليأكله أو ليبيعه، فقد يصل سعر "خيشة البص" من الجراد إلى 150 ريالاً في بعض المناطق، أما المزارعين فيُفزعهم ظهور الجراد خوفاً على محاصيلهم الزراعية.
ولا تزال وزارة البيئة والمياه والزراعة تُكثف الجهود في مكافحة أسراب الجراد، والحد من انتشاره وتكاثره، حتى أصبحت تستخدم الطائرات لرش المبيدات.
، شاهد.. طلائع أسراب الجراد تجتاح "منتزه الردف" بالطائف ،
المصدر : الخليج 365
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