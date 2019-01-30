، الهلال يمدد عقد البريك لثلاثة أعوام إضافية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الهلال إنهاءها إجراءات تمديد عقد مدافع الفريق الكروي محمد البريك لمدة ثلاثة أعوام، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.

وجرت مراسم توقيع العقد مساء اليوم في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر في مقر النادي، وقد وقع العقد نائب رئيس النادي فهد الراشد مع اللاعب.

وسبق أن جددت إدارة النادي عقد اللاعب لذات المدة في سبتمبر 2016؛ حيث بدأ اللاعب مشواره في النادي في العام 2009 مع فريق الشباب بعد ذلك للفريق الأول في العام 2014، وتمت إعارته موسم 2015 إلى نادي الرائد.

