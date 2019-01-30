- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الهلال إنهاءها إجراءات تمديد عقد مدافع الفريق الكروي محمد البريك لمدة ثلاثة أعوام، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.
وجرت مراسم توقيع العقد مساء اليوم في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر في مقر النادي، وقد وقع العقد نائب رئيس النادي فهد الراشد مع اللاعب.
وسبق أن جددت إدارة النادي عقد اللاعب لذات المدة في سبتمبر 2016؛ حيث بدأ اللاعب مشواره في النادي في العام 2009 مع فريق الشباب بعد ذلك للفريق الأول في العام 2014، وتمت إعارته موسم 2015 إلى نادي الرائد.
الهلال يمدد عقد البريك لثلاثة أعوام إضافيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-30
أعلنت إدارة نادي الهلال إنهاءها إجراءات تمديد عقد مدافع الفريق الكروي محمد البريك لمدة ثلاثة أعوام، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.
وجرت مراسم توقيع العقد مساء اليوم في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر في مقر النادي، وقد وقع العقد نائب رئيس النادي فهد الراشد مع اللاعب.
وسبق أن جددت إدارة النادي عقد اللاعب لذات المدة في سبتمبر 2016؛ حيث بدأ اللاعب مشواره في النادي في العام 2009 مع فريق الشباب بعد ذلك للفريق الأول في العام 2014، وتمت إعارته موسم 2015 إلى نادي الرائد.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
11:03 PM
أعلنت إدارة نادي الهلال إنهاءها إجراءات تمديد عقد مدافع الفريق الكروي محمد البريك لمدة ثلاثة أعوام، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.
وجرت مراسم توقيع العقد مساء اليوم في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر في مقر النادي، وقد وقع العقد نائب رئيس النادي فهد الراشد مع اللاعب.
وسبق أن جددت إدارة النادي عقد اللاعب لذات المدة في سبتمبر 2016؛ حيث بدأ اللاعب مشواره في النادي في العام 2009 مع فريق الشباب بعد ذلك للفريق الأول في العام 2014، وتمت إعارته موسم 2015 إلى نادي الرائد.
، الهلال يمدد عقد البريك لثلاثة أعوام إضافية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يمدد عقد البريك لثلاثة أعوام إضافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.