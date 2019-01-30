، الشباب يوافق على مطالب هتان لتجديد عقده.. القرار بيد اللاعب ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أحمد المسعود ‏مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب أن إدارة ناديه وافقت على كافة شروط اللاعب هتان باهبري لتجديد عقده مع الفريق، وفقاً لما ذكره المسعود عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً:

"يكثر الحديث عن الكابتن هتان باهبري وحول مستقبله مع الشباب وكل ما نستطيع تأكيده هو بأن إدارة النادي وافقت على كافة شروط اللاعب، والقرار أصبح بيده وليس بيد إدارة النادي، وكلنا أمل بأن يستمر اللاعب مع كتيبة الليوث.

كما كشف في تغريدة أخرى أن هناك أيدي خفية تحاول تشتيت الجمهور وإحباطهم من خلال نشر الأكاذيب والشائعات مؤكداً في الوقت ذاته أن الشباب يعيش فترة استقرار فني وهذا الأمر قد لا يروق للبعض.

"الشباب يعيش فترة استقرار فني، وذلك أمر قد لا يروق للبعض، لذا نرى من يحاول تشتيت الجمهور وإحباطهم من خلال نشر الأكاذيب والشائعات، لكن علاقة الثقة بين الجماهير والإدارة أكبر من كل ذلك".



وأوضح مدير المركز الإعلامي أن إدارة النادي تعمل ليل نهار لإعادة وهج الشباب ولتنظيم أمور النادي من الداخل حتى لا تتكرر المشكلات والأزمات المالية التي عصفت في الفريق في السنوات الأخيرة، لذا لابد أن يستمر العمل والعطاء المبني على ثقتكم وبإذن الله سنَسعد جميعاً بعودة "شيخ الأندية" إلى سابق عهده.