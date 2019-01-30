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قالت صحيفة "tvasports" إن رئيس تورنتو الكندي هو العقبة حتى الآن في مسألة انضمام اللاعب سيباستيان جيوفينكو لنادي الهلال؛ حيث يرفض تماماً نقل اللاعب لصالح النادي السعودي خوفاً من جماهير فريقه التي تعتبر اللاعب هو الأهم في الفريق.
وكتبت الصحيفة أن العرض الهلالي للاعب تم رفضه في الوهلة الأولى لكن إصرار الهلاليين على ضم اللاعب وضع رئيس ناديه في ورطة شديدة؛ حيث يود تجديد تعاقده لكن في نفس الوقت ليس بمقابل مادي ضخم، علماً بأن اللاعب هو الأغلى في الدوري هناك؛ حيث يأخذ نحو 7 ملايين دولار .
وقالت الصحيفة: إن اللاعب هو الآخر يود البقاء في تورنتو بشرط تقديره مادياً؛ وهو ما يعرقل مسألة تجديد تعاقده مع الفريق؛ حيث يرى رئيس ناديه أن اللاعب يبلغ من العمر 32 عاماً، وليس من الطبيعي أن يكون تجديده بمقابل أعلى مما يحصل عليه في الوقت الحالي. .
الصحيفة الكندية قالت: الأيام القليلة القادمة سيتضح معها موقف اللاعب سواء بالبقاء في تورنتو أو الرحيل للهلال، لكنها أوضحت أن تلك الأيام ستمثل صداعاً قويا لرئيس النادي الرافض لمسألة بيع اللاعب.
تعرف على سبب عرقلة انضمام "جيوفينكو" لـ"الهلال" حتى الآن!محمد السيّد الخليج 365 2019-01-30
قالت صحيفة "tvasports" إن رئيس تورنتو الكندي هو العقبة حتى الآن في مسألة انضمام اللاعب سيباستيان جيوفينكو لنادي الهلال؛ حيث يرفض تماماً نقل اللاعب لصالح النادي السعودي خوفاً من جماهير فريقه التي تعتبر اللاعب هو الأهم في الفريق.
وكتبت الصحيفة أن العرض الهلالي للاعب تم رفضه في الوهلة الأولى لكن إصرار الهلاليين على ضم اللاعب وضع رئيس ناديه في ورطة شديدة؛ حيث يود تجديد تعاقده لكن في نفس الوقت ليس بمقابل مادي ضخم، علماً بأن اللاعب هو الأغلى في الدوري هناك؛ حيث يأخذ نحو 7 ملايين دولار .
وقالت الصحيفة: إن اللاعب هو الآخر يود البقاء في تورنتو بشرط تقديره مادياً؛ وهو ما يعرقل مسألة تجديد تعاقده مع الفريق؛ حيث يرى رئيس ناديه أن اللاعب يبلغ من العمر 32 عاماً، وليس من الطبيعي أن يكون تجديده بمقابل أعلى مما يحصل عليه في الوقت الحالي. .
الصحيفة الكندية قالت: الأيام القليلة القادمة سيتضح معها موقف اللاعب سواء بالبقاء في تورنتو أو الرحيل للهلال، لكنها أوضحت أن تلك الأيام ستمثل صداعاً قويا لرئيس النادي الرافض لمسألة بيع اللاعب.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
10:40 PM
رئيس ناديه "الكندي" يرفض رحيله خوفاً من جماهير ناديه
قالت صحيفة "tvasports" إن رئيس تورنتو الكندي هو العقبة حتى الآن في مسألة انضمام اللاعب سيباستيان جيوفينكو لنادي الهلال؛ حيث يرفض تماماً نقل اللاعب لصالح النادي السعودي خوفاً من جماهير فريقه التي تعتبر اللاعب هو الأهم في الفريق.
وكتبت الصحيفة أن العرض الهلالي للاعب تم رفضه في الوهلة الأولى لكن إصرار الهلاليين على ضم اللاعب وضع رئيس ناديه في ورطة شديدة؛ حيث يود تجديد تعاقده لكن في نفس الوقت ليس بمقابل مادي ضخم، علماً بأن اللاعب هو الأغلى في الدوري هناك؛ حيث يأخذ نحو 7 ملايين دولار .
وقالت الصحيفة: إن اللاعب هو الآخر يود البقاء في تورنتو بشرط تقديره مادياً؛ وهو ما يعرقل مسألة تجديد تعاقده مع الفريق؛ حيث يرى رئيس ناديه أن اللاعب يبلغ من العمر 32 عاماً، وليس من الطبيعي أن يكون تجديده بمقابل أعلى مما يحصل عليه في الوقت الحالي. .
الصحيفة الكندية قالت: الأيام القليلة القادمة سيتضح معها موقف اللاعب سواء بالبقاء في تورنتو أو الرحيل للهلال، لكنها أوضحت أن تلك الأيام ستمثل صداعاً قويا لرئيس النادي الرافض لمسألة بيع اللاعب.
، تعرف على سبب عرقلة انضمام "جيوفينكو" لـ"الهلال" حتى الآن! ،
المصدر : الخليج 365
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