، تذمر من استبعاد "التخصصات النظرية" من التقديم على وظائف "الحج والعمرة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شملت مسمى "مساعد إداري" و"كاتب"

تفاجأ الحاصلون على الدرجة الجامعية "البكالوريوس" من التخصصات النظرية، باستبعادهم من التقدم على وظائف وزارة الحج والعمرة التي دعت المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغلها، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) خلال الفترة من أمس 23-5-1440هـ وحتى الغد 25-5-1440هـ من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وأشار عدد من المتقدمين والمتقدمات الذين اجتاوزا اختبار القدرة المعرفية، خلال حديثهم لـ"الخليج 365"، عن أنه أثناء التقديم على الوظائف المطروحة تظهر لهم رسالة "لا توجد وظائف تناسب درجتك العلمية أو تخصصك"، علماً بأن وظائف "مساعد إداري" و"كاتب" يمكن لهم التقديم عليها.

وأضافوا أنهم من الفئات المستهدفة بالإعلان، بحسب الشروط والضوابط العامة الواردة فيه تحت بند (ثالثاً)، والتي اندرج تحتها "خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس)."

وأردفوا بأنه تم قبول تقديمهم في الوظائف التي أعلنت مؤخراً لجهات حكومية أخرى، وعلى وظائف إدارية بنفس المسمى الذي تم الإعلان عنه بوظائف وزارة الحج والعمرة كـ"مساعد إداري" و"كاتب".

وطالب المتقدمون من مسؤولي وزارة الحج والعمرة ووزارة الخدمة المدنية، إتاحة فرصة التقديم لهم ليوم غدٍ، آخر أيام التقديم أو تمديد التقديم، وذلك وفقاً لتصنيف الخدمة المدنية والتي أشار متحدثها السابق عبدالعزيز الخنين، إلى أنه يمكن لحاملي البكالوريوس النظري ممن لا يتوفر لهم وظائف حسب تخصصهم؛ التقدم على وظيفة "مساعد إداري" بالمرتبة السادسة.