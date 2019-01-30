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تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد- ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد وشؤون الدعوة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض، يوم غدٍ الخميس، محاضرة بعنوان: (نقض أصول الليبرالية)، يلقيها فضيلة الدكتور محمد بن هادي المدخلي، في جامع الإمام تركي بن عبدالله ــ رحمه الله ــ وسط مدينة الرياض، بعد صلاة المغرب.
وسيقوم بالتعليق على ما جاء في المحاضرة ويجيب عن أسئلة واستفسارات الحاضرين مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وسينقل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض ــ بإذن الله تعالى ــ المحاضرة في بث مسموع ومرئي، وتنقل بعد التسجيل على اليوتيوب.
الشؤون الإسلامية تنظم محاضرة لـ"المدخلي" عن "نقض أصول الليبرالية"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-30
تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد- ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد وشؤون الدعوة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض، يوم غدٍ الخميس، محاضرة بعنوان: (نقض أصول الليبرالية)، يلقيها فضيلة الدكتور محمد بن هادي المدخلي، في جامع الإمام تركي بن عبدالله ــ رحمه الله ــ وسط مدينة الرياض، بعد صلاة المغرب.
وسيقوم بالتعليق على ما جاء في المحاضرة ويجيب عن أسئلة واستفسارات الحاضرين مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وسينقل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض ــ بإذن الله تعالى ــ المحاضرة في بث مسموع ومرئي، وتنقل بعد التسجيل على اليوتيوب.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
10:11 PM
تُقام في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .. غداً الخميس
تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد- ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد وشؤون الدعوة بفرع الوزارة بمنطقة الرياض، يوم غدٍ الخميس، محاضرة بعنوان: (نقض أصول الليبرالية)، يلقيها فضيلة الدكتور محمد بن هادي المدخلي، في جامع الإمام تركي بن عبدالله ــ رحمه الله ــ وسط مدينة الرياض، بعد صلاة المغرب.
وسيقوم بالتعليق على ما جاء في المحاضرة ويجيب عن أسئلة واستفسارات الحاضرين مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وسينقل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض ــ بإذن الله تعالى ــ المحاضرة في بث مسموع ومرئي، وتنقل بعد التسجيل على اليوتيوب.
، الشؤون الإسلامية تنظم محاضرة لـ"المدخلي" عن "نقض أصول الليبرالية" ،
المصدر : الخليج 365
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