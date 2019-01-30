، بعد تقرير "الخليج 365".. نقل مريضة عمود الريث وإجراء الفحوصات لها بـ"مركزي جازان" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعاني مرضًا غامضًا شلَّ أطرافها.. وأسرتها تعيش في ظروف مادية متردية

تفاعلت الجهات الصحية بمنطقة جازان مع حالة المواطنة لاحقة الريثي؛ وذلك عقب التقرير الصحفي الذي نشرته الخليج 365 بعدما رصدت الصحيفة حالتها في منزل والدها الواقع بمركز عمود في محافظة الريث شمال شرق منطقة جازان.

وتفصيلاً، باشرت الفِرق الصحية اليوم الأربعاء حالة المواطنة لاحقة، ونقلتها لمستشفى الريث، ثم لمستشفى الملك فهد المركز لإجراء الفحوصات، والتأكد من إمكانية علاجها لديهم، وأُجريت لها الفحوصات الطبية، وغادرت المستشفى مع شقيقها لموعد آخر يوم الأحد القادم.

وكانت "الخليج 365" قد وقفت خلال جولة ميدانية الأسبوع الماضي على حالة المواطنة لاحقة الريثي التي تعاني مرضًا غامضًا، شلَّ أطرافها؛ لتعيش تحت رعاية والدها الطاعن في السن وبقية أفراد أسرته التي تعيش معه في منزله الصغير الذي بات بحاجة لسقف جديد، وذلك في مركز عمود بمحافظة الريث.

وقالت الأسرة لـ "الخليج 365": "تعاني لاحقة مرضًا غامضًا، أصابها قبل مدة طويلة، تزامن مع هجرانها من زوجها، ونتج منه شلل لأطرافها، وتدهور حالتها النفسية، وتقوم أسرتها على خدمتها ورعايتها بشكل كامل، فيما تعيش الأسرة أوضاعًا مالية سيئة، لم تمكِّنها من السفر للعلاج خارج المنطقة، وتعيش مع أسرتها ظروفًا مادية متردية".