، أمير الجوف: "برنامج تطوير الصناعة الوطنية" يعزز زيادة الصادرات غير النفطية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يهدف لتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية ويجذب الاستثمارات

أكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أن برنامج "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يُعد من أهم برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز زيادة الصادرات غير النفطية، ويهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، كما أنه سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشاد أمير منطقة الجوف بأهداف البرنامج الضخم لاستغلال ثروات المملكة الطبيعية لخدمة التصنيع، وتنويع مصادر الدخل من جانب، ولتحويل المملكة في أقصر وقت إلى دولة صناعية كبرى من جانب آخر؛ حيث إنه يرسم مستقبلاً باهراً للتصنيع بالمملكة.

ونوّه الأمير فيصل بن نواف بالخطوات المباركة التي ستؤدي بإذن الله ثم بفضل القيادة الرشيدة، إلى تبوؤ المملكة مكانة عالمية رفيعة ومتقدمة إلى جانب الدول الصناعية الكبرى في العالم.

ودعا الله أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والرخاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله".