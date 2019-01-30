، تعليم الرياض: أبعدنا سائق الباص الذي يسير بسرعة والباب مفتوح ،

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت إدارة تعليم الرياض أنها اتخذت الإجراءات القانونية تجاه سائق حافلة الطالبات الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يسير بسرعة عالية والباب مفتوح، موضحة أنه قد تم إبعاده.
وتفصيلاً قالت ل"الخليج 365": إشارة إلى ما تم نشره من رصد لحافلة تعليمية تسير بسرعة وباب الحافلة مفتوح مما يعرض الطالبات للخطر، ومن منطلق الحرص على سلامة الطالبات؛ فقد تم التعامل مباشرة مع الحادثة ومخاطبة الشركة المشغلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للأمن والسلامة وإبعاد السائق في اليوم التالي، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
وقد تم الرد من قبل الشركة المشغلة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية حيال ذلك.
وكانت الإدارة العامة للمرور ممثلة في "مرور الرياض" قد ضبطت قائد حافلة يحسب مصادر "الخليج 365".
تعليم الرياض: أبعدنا سائق الباص الذي يسير بسرعة والباب مفتوحقاسم الخبراني الخليج 365 2019-01-30
كشفت إدارة تعليم الرياض أنها اتخذت الإجراءات القانونية تجاه سائق حافلة الطالبات الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يسير بسرعة عالية والباب مفتوح، موضحة أنه قد تم إبعاده.
وتفصيلاً قالت ل"الخليج 365": إشارة إلى ما تم نشره من رصد لحافلة تعليمية تسير بسرعة وباب الحافلة مفتوح مما يعرض الطالبات للخطر، ومن منطلق الحرص على سلامة الطالبات؛ فقد تم التعامل مباشرة مع الحادثة ومخاطبة الشركة المشغلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للأمن والسلامة وإبعاد السائق في اليوم التالي، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
وقد تم الرد من قبل الشركة المشغلة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية حيال ذلك.
وكانت الإدارة العامة للمرور ممثلة في "مرور الرياض" قد ضبطت قائد حافلة يحسب مصادر "الخليج 365".
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
10:00 PM
كشفت إدارة تعليم الرياض أنها اتخذت الإجراءات القانونية تجاه سائق حافلة الطالبات الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يسير بسرعة عالية والباب مفتوح، موضحة أنه قد تم إبعاده.
وتفصيلاً قالت ل"الخليج 365": إشارة إلى ما تم نشره من رصد لحافلة تعليمية تسير بسرعة وباب الحافلة مفتوح مما يعرض الطالبات للخطر، ومن منطلق الحرص على سلامة الطالبات؛ فقد تم التعامل مباشرة مع الحادثة ومخاطبة الشركة المشغلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للأمن والسلامة وإبعاد السائق في اليوم التالي، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
وقد تم الرد من قبل الشركة المشغلة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية حيال ذلك.
وكانت الإدارة العامة للمرور ممثلة في "مرور الرياض" قد ضبطت قائد حافلة يحسب مصادر "الخليج 365".
، تعليم الرياض: أبعدنا سائق الباص الذي يسير بسرعة والباب مفتوح ،
المصدر : الخليج 365
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