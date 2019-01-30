، شاب سعودي ينقذ ركاب "جيب" انقلبت في "نفود الربع الخالي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قطع نحو 12 ساعة حتى وصل لهم وأخرجهم

أنقذ الشاب السعودي "عبدالله بودي" أمريكية وإسبانيًّا، ومعهما شاب سعودي، في صحراء الربع الخالي نهاية الأسبوع الماضي، بعد انقلاب "جيب"، كانت تقودها الأمريكية، وحاول مرافقاها إخراجها دون جدوى، وبعد أن تواصلوا مع الشاب "بودي" انطلق من محافظة العديد التابعة للشرقية، وتبعد عن الأحساء قرابة ٢٠٠ كيلومتر عبر إحداثية الموقع، وقطع نحو ١٢ ساعة حتى وصل لهم، وأخرجهم.

وقال الشاب "بودي": "ذهب هؤلاء الثلاثة، ومن بينهم الإسباني والأمريكية اللذان يعملان في الظهران، يوم الثلاثاء لغرض التنزه في الربع الخالي، وجهزوا العدة، ويوم الخميس حصل للأمريكية انقلاب لمركبتها من نوع جيب، ولم يستطيعوا إخراج المركبة لوعورة التضاريس التي توقفوا بها".

وأضاف: "بحكم خبرتي وعشقي للصحراء، وكثرة الحوادث التي وقفت عليها في الربع الخالي، عرفت الموقع؛ فهو وعر وصعب الخروج منه، وانطلقت هناك، ويوم الجمعة وصلت لهم، وقمنا بتعديل المركبة، واطمأننا على حالاتهم الصحية، وأصلحنا المركبة".

وأشار إلى أن "الراكبة الأمريكية صعدت لمرتفع رملي خطير، وحاولت النزول، لكن ارتبكت، وفرملت، وحاولت الالتفاف بالمركبة يمينًا، لكن انقلبت نحو ١٨ مرة، لكنها نجت من الموت بعد تعرضها لإصابات متوسطة عدة".

واختتم: "الربع الخالي منطقة جميلة لمن يعرفها، وفيها معظم النباتات، لكن تكتنفها مناطق وعرة التضاريس؛ ولا يجب المجازفة والدخول فيها لخطورتها. وأنا محب للصحراء، وتربيت فيها، وقضيت عمري أتنقل بين عروقها وسهولها، وأعرفها جيدًا، لكن السائح قد يتوه".