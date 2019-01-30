، "آل سلطان" يباشر عمله وكيلاً لإمارة الجوف ،

محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار وزير الداخلية بتكليف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان وكيلاً لإمارة منطقة الجوف، حيث باشر عمله بالإمارة، كما التقى وكلاء الإمارة ومديري العموم ومدري الأقسام والموظفين وحثهم على الاجتهاد وخدمة المواطنين.

فيما عبر "آل طالب " عن اعتزازه وتقديره بثقة ولاة الأمر، داعياً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن والعمل وفق توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لخدمة هذا الجزء الغالي من وطننا.