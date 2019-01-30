- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار وزير الداخلية بتكليف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان وكيلاً لإمارة منطقة الجوف، حيث باشر عمله بالإمارة، كما التقى وكلاء الإمارة ومديري العموم ومدري الأقسام والموظفين وحثهم على الاجتهاد وخدمة المواطنين.
فيما عبر "آل طالب " عن اعتزازه وتقديره بثقة ولاة الأمر، داعياً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن والعمل وفق توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لخدمة هذا الجزء الغالي من وطننا.
"آل سلطان" يباشر عمله وكيلاً لإمارة الجوفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-30
صدر قرار وزير الداخلية بتكليف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان وكيلاً لإمارة منطقة الجوف، حيث باشر عمله بالإمارة، كما التقى وكلاء الإمارة ومديري العموم ومدري الأقسام والموظفين وحثهم على الاجتهاد وخدمة المواطنين.
فيما عبر "آل طالب " عن اعتزازه وتقديره بثقة ولاة الأمر، داعياً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن والعمل وفق توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لخدمة هذا الجزء الغالي من وطننا.
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
09:59 PM
صدر قرار وزير الداخلية بتكليف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان وكيلاً لإمارة منطقة الجوف، حيث باشر عمله بالإمارة، كما التقى وكلاء الإمارة ومديري العموم ومدري الأقسام والموظفين وحثهم على الاجتهاد وخدمة المواطنين.
فيما عبر "آل طالب " عن اعتزازه وتقديره بثقة ولاة الأمر، داعياً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن والعمل وفق توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لخدمة هذا الجزء الغالي من وطننا.
، "آل سلطان" يباشر عمله وكيلاً لإمارة الجوف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "آل سلطان" يباشر عمله وكيلاً لإمارة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.