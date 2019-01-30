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أقامت مدرسة العلوم شمال الرياض نشاط وحدة وطني "مهرجان الجنادرية"، والذي يمثل الجانب التقليدي للمجتمع السعودي، وخصصت إدارة المدرسة العام الحالي جناحاً للإعلام ومراحل تطوره وازدهاره بالمملكة؛ حيث جذب ركن صحيفة "الخليج 365" اهتمام زوار المدرسة.
وقالت مديرة المدرسة نوف الكويبين: "بتوفيق الله ننعم في بلادنا المباركة بالكثير من النعم في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة حفظها الله حتى تبوأت المملكة مراتب عالية في جوانب عديدة، وفي المعرض المقام نهتم بزرع الانتماء والولاء الوطني في أنفس الناشئة، وتعريفهم بمنجزات وطنهم والقفزات الهائلة".
وأضافت: "وجدنا تفاعلا من الزوار بفضل تنوع الفعاليات؛ حيث خصصنا لكل فصل برنامجا معينا، فالفصل الأول يقدم تاريخ منطقة عسير، والفصل الثاني يحاكي تاريخ منطقة الجوف، والفصل الثالث يتحدث عن منطقة الرياض، وهكذا. كما يبرز المعرض النقلات التاريخية في الإعلام السعودي، ودوره الفاعل في التطور الذي تشهده مملكتنا الحبيبة".
"مدرسة العلوم" بالرياض تقيم نشاط وحدة وطني عن "الجنادرية"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-30
أقامت مدرسة العلوم شمال الرياض نشاط وحدة وطني "مهرجان الجنادرية"، والذي يمثل الجانب التقليدي للمجتمع السعودي، وخصصت إدارة المدرسة العام الحالي جناحاً للإعلام ومراحل تطوره وازدهاره بالمملكة؛ حيث جذب ركن صحيفة "الخليج 365" اهتمام زوار المدرسة.
وقالت مديرة المدرسة نوف الكويبين: "بتوفيق الله ننعم في بلادنا المباركة بالكثير من النعم في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة حفظها الله حتى تبوأت المملكة مراتب عالية في جوانب عديدة، وفي المعرض المقام نهتم بزرع الانتماء والولاء الوطني في أنفس الناشئة، وتعريفهم بمنجزات وطنهم والقفزات الهائلة".
وأضافت: "وجدنا تفاعلا من الزوار بفضل تنوع الفعاليات؛ حيث خصصنا لكل فصل برنامجا معينا، فالفصل الأول يقدم تاريخ منطقة عسير، والفصل الثاني يحاكي تاريخ منطقة الجوف، والفصل الثالث يتحدث عن منطقة الرياض، وهكذا. كما يبرز المعرض النقلات التاريخية في الإعلام السعودي، ودوره الفاعل في التطور الذي تشهده مملكتنا الحبيبة".
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
09:58 PM
خصصت ركنا لتطور الإعلام السعودي و"الخليج 365" لفتت الأنظار
أقامت مدرسة العلوم شمال الرياض نشاط وحدة وطني "مهرجان الجنادرية"، والذي يمثل الجانب التقليدي للمجتمع السعودي، وخصصت إدارة المدرسة العام الحالي جناحاً للإعلام ومراحل تطوره وازدهاره بالمملكة؛ حيث جذب ركن صحيفة "الخليج 365" اهتمام زوار المدرسة.
وقالت مديرة المدرسة نوف الكويبين: "بتوفيق الله ننعم في بلادنا المباركة بالكثير من النعم في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة حفظها الله حتى تبوأت المملكة مراتب عالية في جوانب عديدة، وفي المعرض المقام نهتم بزرع الانتماء والولاء الوطني في أنفس الناشئة، وتعريفهم بمنجزات وطنهم والقفزات الهائلة".
وأضافت: "وجدنا تفاعلا من الزوار بفضل تنوع الفعاليات؛ حيث خصصنا لكل فصل برنامجا معينا، فالفصل الأول يقدم تاريخ منطقة عسير، والفصل الثاني يحاكي تاريخ منطقة الجوف، والفصل الثالث يتحدث عن منطقة الرياض، وهكذا. كما يبرز المعرض النقلات التاريخية في الإعلام السعودي، ودوره الفاعل في التطور الذي تشهده مملكتنا الحبيبة".
، "مدرسة العلوم" بالرياض تقيم نشاط وحدة وطني عن "الجنادرية" ،
المصدر : الخليج 365
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