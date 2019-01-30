، ترامب مغردًا: احترسوا من إيران فهي تمثل مصدر خطر وصراع محتمل ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن مجتمع المخابرات سلبي.. وتعثُّر اقتصاد طهران السبب الوحيد لعرقلتهم

حذَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من النشاط الإيراني، وقال عبر حسابه في تويتر: "إن إيران تمثل مصدر خطر وصراع محتمل. إنهم يجرون تجارب صاروخية، وباتوا قريبين للغاية. اقتصادهم يتعثَّر حاليًا، وهو السبب الوحيد الذي يعرقلهم. احترسوا من إيران، ربما الاستخبارات عليها العودة إلى المدرسة مجددًا!".

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" اليوم: "يبدو أن رجال المخابرات سلبيون وساذجون للغاية عندما يتعلق الأمر بمخاطر إيران. هم مخطئون! عندما أصبحت رئيسًا كانت إيران تثير المشاكل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخارجها".

وأضاف في تغريدة أخرى: "إن مجتمع الاستخبارات يبدو أنه ساذج وسلبي للغاية عندما يتعلق الأمر بالأخطار التي تشكلها إيران. إنهم على خطأ! عندما أصبحت رئيسًا كانت إيران تثير الاضطرابات في أنحاء الشرق الأوسط، وخارجها. ومنذ أن أنهيت الاتفاق النووي الإيراني الرهيب أصبحوا مختلفين تمامًا".