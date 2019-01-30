، ترامب مغردًا: احترسوا من إيران فهي تمثل مصدر خطر وصراع محتمل ،

- 1/2
- 2/2
حذَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من النشاط الإيراني، وقال عبر حسابه في تويتر: "إن إيران تمثل مصدر خطر وصراع محتمل. إنهم يجرون تجارب صاروخية، وباتوا قريبين للغاية. اقتصادهم يتعثَّر حاليًا، وهو السبب الوحيد الذي يعرقلهم. احترسوا من إيران، ربما الاستخبارات عليها العودة إلى المدرسة مجددًا!".
وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" اليوم: "يبدو أن رجال المخابرات سلبيون وساذجون للغاية عندما يتعلق الأمر بمخاطر إيران. هم مخطئون! عندما أصبحت رئيسًا كانت إيران تثير المشاكل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخارجها".
وأضاف في تغريدة أخرى: "إن مجتمع الاستخبارات يبدو أنه ساذج وسلبي للغاية عندما يتعلق الأمر بالأخطار التي تشكلها إيران. إنهم على خطأ! عندما أصبحت رئيسًا كانت إيران تثير الاضطرابات في أنحاء الشرق الأوسط، وخارجها. ومنذ أن أنهيت الاتفاق النووي الإيراني الرهيب أصبحوا مختلفين تمامًا".
ترامب مغردًا: احترسوا من إيران فهي تمثل مصدر خطر وصراع محتملحامد العلي الخليج 365 2019-01-30
حذَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من النشاط الإيراني، وقال عبر حسابه في تويتر: "إن إيران تمثل مصدر خطر وصراع محتمل. إنهم يجرون تجارب صاروخية، وباتوا قريبين للغاية. اقتصادهم يتعثَّر حاليًا، وهو السبب الوحيد الذي يعرقلهم. احترسوا من إيران، ربما الاستخبارات عليها العودة إلى المدرسة مجددًا!".
وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" اليوم: "يبدو أن رجال المخابرات سلبيون وساذجون للغاية عندما يتعلق الأمر بمخاطر إيران. هم مخطئون! عندما أصبحت رئيسًا كانت إيران تثير المشاكل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخارجها".
وأضاف في تغريدة أخرى: "إن مجتمع الاستخبارات يبدو أنه ساذج وسلبي للغاية عندما يتعلق الأمر بالأخطار التي تشكلها إيران. إنهم على خطأ! عندما أصبحت رئيسًا كانت إيران تثير الاضطرابات في أنحاء الشرق الأوسط، وخارجها. ومنذ أن أنهيت الاتفاق النووي الإيراني الرهيب أصبحوا مختلفين تمامًا".
30 يناير 2019 - 24 جمادى الأول 1440
10:12 PM
قال إن مجتمع المخابرات سلبي.. وتعثُّر اقتصاد طهران السبب الوحيد لعرقلتهم
حذَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من النشاط الإيراني، وقال عبر حسابه في تويتر: "إن إيران تمثل مصدر خطر وصراع محتمل. إنهم يجرون تجارب صاروخية، وباتوا قريبين للغاية. اقتصادهم يتعثَّر حاليًا، وهو السبب الوحيد الذي يعرقلهم. احترسوا من إيران، ربما الاستخبارات عليها العودة إلى المدرسة مجددًا!".
وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" اليوم: "يبدو أن رجال المخابرات سلبيون وساذجون للغاية عندما يتعلق الأمر بمخاطر إيران. هم مخطئون! عندما أصبحت رئيسًا كانت إيران تثير المشاكل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وخارجها".
وأضاف في تغريدة أخرى: "إن مجتمع الاستخبارات يبدو أنه ساذج وسلبي للغاية عندما يتعلق الأمر بالأخطار التي تشكلها إيران. إنهم على خطأ! عندما أصبحت رئيسًا كانت إيران تثير الاضطرابات في أنحاء الشرق الأوسط، وخارجها. ومنذ أن أنهيت الاتفاق النووي الإيراني الرهيب أصبحوا مختلفين تمامًا".
، ترامب مغردًا: احترسوا من إيران فهي تمثل مصدر خطر وصراع محتمل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب مغردًا: احترسوا من إيران فهي تمثل مصدر خطر وصراع محتمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.