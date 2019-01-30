ضبط قائد الحافلة المدرسية المُستهتر بحياة الطالبات في الرياض

يجري التحقيق معه تمهيدًا لإحالته للهيئة المرورية..

ضبط مرور منطقة الرياض، قائد الحافلة المدرسية الذي استهتر بحياة الطالبات، وتجاوز المركبات بطريقة غير نظامية. وقال المرور السعودي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مرور منطقة الرياض يضبط قائد الحافلة المدرسية الذي استهتر بحياة الطالبات وتجاوز المركبات بطريقة غير نظامية تاركًا الباب مفتوحًا». وأضاف المرور، أنه يجري استكمال الإجراءات لإحالة قائد الحافلة للهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة عليه في نظام المرور.

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