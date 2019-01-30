السعودية اليوم / تعليم الدوادمي ينظم اللقاء الثاني لقادة المدارس بالمحافظة

الدوادمي 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسنظم تعليم محافظة الدوادمي ممثلًا بشعبة القيادة المدرسية اليوم، اللقاء الثاني بقادة المدارس بقطاع الدوادمي التعليمي، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية جمال الحمادي ومدير الإشراف التربوي مناور العتيبي والقيادات التربوية بالإدارة وقادة المدارس بالمحافظة، وذلك بمركز التدريب التربوي.وافتتح اللقاء بكلمة لمشرف القيادة المدرسية بتعليم الدوادمي محمد بن راشد الرويس، أكد خلاله أهمية دور قادة المدارس في الارتقاء بالعمل التربوي من خلال العمل بروح الفريق، من أجل تطوير البيئة التعليمية في المدارس، بعد ذلك كلمة لمدير التعليم ألقاها بالنيابة عنه مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية، شكر فيها قادة المدارس على ما يقدمونه في الميدان التربوي، موكدًا الحرص على تبني التعليم المتميز الذي من شأنه الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي، من خلال تجويد مخرجات التعليم وفق رؤية المملكة 2030.فيما شدد مدير الإشراف التربوي أثناء اللقاء على أهمية متابعة سير العملية التعليمية، من خلال الزيارات الميدانية للمشرفين، والتعاون مع قادة المدارس في تذليل الصعوبات في الميدان التربوي،بما يسهم في تحسين وتطوير نواتج التعليم.وتضمن اللقاء عددًا من ورش العمل، التي بدأت بورشة عمل لمساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عن "دور القائد في تحسين مستوى التحصيل الدراسي "، ثم قدم منسق الاختبارات الدولية بالإدارة خالد الحمادي ورشة عمل عن " الاختبارات الدولية", فيما قدم رئيس شعبة اللغة العربية بالإدارة ورشة عمل عن " الفهم القرائي".وفي نهاية اللقاء شكر مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية المشاركين في اللقاء من قادة المدارس وقادة العمل التربوي على هذا اللقاء واطروحاته التي أثرت اللقاء.// انتهى //22:38ت م0275