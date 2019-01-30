السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يحبط عملية إرهابية في مدينة بيشاور



إسلام آباد 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

أحبطت أجهزة الأمن الباكستانية عملية إرهابية كبيرة كان مخططًا لتنفيذها في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن فرقة من قوات الأمن نفذت عملية أمنية في ضوء معلومات استخباراتية، وصادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات كانت مخبأة تحت الأرض في منطقة "بارا" المجاورة لمدينة بيشاور، تشمل على بنادق رشاشة وقذائف صاروخية وألغام مضادة للمدرعات ودوائر كهربائية ومتفجرات وذخيرة.

وبيّنت أن عناصر إرهابية قامت بتهريب تلك الأسلحة والمتفجرات إلى منطقة "بارا" لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية كبيرة في مدينة بيشاور.

وجاء هذا التطور بعد يوم من الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزًا للشرطة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان وأدى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين، وتبنت حركة طالبان باكستان مسئوليته.

// انتهى //

22:32ت م

0271



إسلام آباد 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسأحبطت أجهزة الأمن الباكستانية عملية إرهابية كبيرة كان مخططًا لتنفيذها في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن فرقة من قوات الأمن نفذت عملية أمنية في ضوء معلومات استخباراتية، وصادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات كانت مخبأة تحت الأرض في منطقة "بارا" المجاورة لمدينة بيشاور، تشمل على بنادق رشاشة وقذائف صاروخية وألغام مضادة للمدرعات ودوائر كهربائية ومتفجرات وذخيرة.وبيّنت أن عناصر إرهابية قامت بتهريب تلك الأسلحة والمتفجرات إلى منطقة "بارا" لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية كبيرة في مدينة بيشاور.وجاء هذا التطور بعد يوم من الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزًا للشرطة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان وأدى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين، وتبنت حركة طالبان باكستان مسئوليته.// انتهى //22:32ت م0271

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