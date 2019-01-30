السعودية اليوم / عروض يومية للألعاب النارية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور



ملهم 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

تنطلق مساء الغد عروض الألعاب النارية في سماء ملهم، ضمن الفعاليات المصاحية لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى.

وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان أنه سيتم إطلاق الألعاب النارية كل ليلة عند الثامنة مساءً، وتستمر 5 دقائق وذلك بدءًا من يوم غد الخميس وحتى يوم الأحد القادم.

ومن المقرر أن تضفي العروض لوحة تفاعلية متميزة، ستضيء سماء أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور قد انطلق الجمعة الماضية في مَلهَم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى 3 فبراير المقبل، ويوفر لزواره من الشباب والعائلات أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية.

// انتهى //

22:26ت م

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ملهم 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واستنطلق مساء الغد عروض الألعاب النارية في سماء ملهم، ضمن الفعاليات المصاحية لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى.وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان أنه سيتم إطلاق الألعاب النارية كل ليلة عند الثامنة مساءً، وتستمر 5 دقائق وذلك بدءًا من يوم غد الخميس وحتى يوم الأحد القادم.ومن المقرر أن تضفي العروض لوحة تفاعلية متميزة، ستضيء سماء أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور قد انطلق الجمعة الماضية في مَلهَم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى 3 فبراير المقبل، ويوفر لزواره من الشباب والعائلات أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية.// انتهى //22:26ت م0270

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