السعودية اليوم / الصحة : 10 أيام على انتهاء استقبال الأعمال المشاركة في جائزة "وعي "



الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

حددت وزارة الصحة 10 أيام لانتهاء استقبال المشاركات في جائزة " وعي " في نسختها الثالثة، وذلك في عدة مسارات تشمل الفيلم القصير والصورة والانفوجرافيك والموشن جرافيك، بالإضافة إلى مسار مخصص للمدارس.

وأوضحت "الصحة" أن فرصة المشاركة متاحة لجميع المواطنين والمقيمين في دول الخليج العربي واليمن، داعية المهتمين في المجالات الصحية للمشاركة عبر الهاشتاق #باقي_10ايام بطرح مقترحات لمواضيع صحية توعوية تساهم في رفع الوعي الصحي للمجتمع، وكذلك المختصين بالمجالات الفنية المطروحة بتقديم نصائح فنية لرفع مستوى المشاركات المقدمة.

ويبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائزًا، وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى 150,000 ريال سعودي، كما تم إضافة 3 جوائز لأعلى 3 مشاركات فائزة بتصويت الجمهور خلال مرحلة التصويت التي ستكون خلال الفترة من 15 مارس إلى 22 مارس القادم.

يذكر أن المشاركات تستقبل على الرابط: w3iaward.com حتى العاشر من فبراير المقبل.

وتهدف الجائزة والتي تنظمها الصحة بالشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون إلى إشراك المجتمع في صناعة الوعي، واستثمار طاقات ومواهب الأفراد في تعزيز ونشر الوعي الصحي للمجتمع في دول

// انتهى //

21:48ت م

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الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واسحددت وزارة الصحة 10 أيام لانتهاء استقبال المشاركات في جائزة " وعي " في نسختها الثالثة، وذلك في عدة مسارات تشمل الفيلم القصير والصورة والانفوجرافيك والموشن جرافيك، بالإضافة إلى مسار مخصص للمدارس.وأوضحت "الصحة" أن فرصة المشاركة متاحة لجميع المواطنين والمقيمين في دول الخليج العربي واليمن، داعية المهتمين في المجالات الصحية للمشاركة عبر الهاشتاق #باقي_10ايام بطرح مقترحات لمواضيع صحية توعوية تساهم في رفع الوعي الصحي للمجتمع، وكذلك المختصين بالمجالات الفنية المطروحة بتقديم نصائح فنية لرفع مستوى المشاركات المقدمة.ويبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائزًا، وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى 150,000 ريال سعودي، كما تم إضافة 3 جوائز لأعلى 3 مشاركات فائزة بتصويت الجمهور خلال مرحلة التصويت التي ستكون خلال الفترة من 15 مارس إلى 22 مارس القادم.يذكر أن المشاركات تستقبل على الرابط: w3iaward.com حتى العاشر من فبراير المقبل.وتهدف الجائزة والتي تنظمها الصحة بالشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون إلى إشراك المجتمع في صناعة الوعي، واستثمار طاقات ومواهب الأفراد في تعزيز ونشر الوعي الصحي للمجتمع في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن.// انتهى //21:48ت م0259

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