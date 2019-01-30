شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بأسواق المملكة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 يناير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365-ارتفعت أسعار الذهب عالميًا لتسجل أعلى مستوي في 8 أشهر، ولكن تأثيرها كان محدود علي سعر الذهب في أسواق المملكة التى ارتفعت بشكل طفيف ليسجل عيار 24 سعر 158.26 ريال. سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء الذهب عيار 24 قيراط سعر 158.26 ريال الذهب عيار 22 قيراط سعر 145.07 ريال الذهب عيار 21 قيراط سعر 138.48 ريال سعر الذهب عيار 18 قيراط 118.69 ريال سعر الذهب عيار 14 قيراط 92.32 ريال سعر الذهب عيار 12 قيراط 79.13 ريال سعر الذهب عيار 10 قيراط 65.86 ريال سعر الجنية الذهب 1,108 ريال سعر الأونصة 4,922 ريال ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بأسواق المملكة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 يناير 2019

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