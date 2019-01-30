شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم « الجبير».. ملك الأردن يلتقي وزراء عرب والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء بحث أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف قضايا المنطقة، وما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.
يذكر أن وزراء الخارجية سيشاركون في لقاء تشاوري يعقد بمنطقة البحر الميت جنوبي الأردن، لبحث التطورات الراهنة في المنطقة وسبل التعامل معها.
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