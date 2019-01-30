شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف: «تطوير الصناعة» يعزز الاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد سمو أمير منطقة الجوف بأهداف هذا البرنامج الضخم لاستغلال ثروات المملكة الطبيعية لخدمة التصنيع، وتنويع مصادر الدخل من جانب، ولتحويل المملكة في أقصر وقت إلى دولة صناعية كبرى من جانب آخر، حيث أنه يرسم مستقبلًا باهرًا للتصنيع بالمملكة.
ونوه سمو الأمير فيصل بن نواف بالخطوات المباركة التي ستؤدي بإذن الله ثم بفضل القيادة الرشيدة إلى تبوء المملكة مكانة عالمية رفيعة ومتقدمة إلى جانب الدول الصناعية الكبرى في العالم.
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