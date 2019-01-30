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أمير الجوف: «تطوير الصناعة» يعزز الاستثمارات

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أن برنامج "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، الذي دشنه صاحب السمو الملكي بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يُعد من أهم برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز زيادة الصادرات غير النفطية، ويهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، كما أنه سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشاد سمو أمير منطقة الجوف بأهداف هذا البرنامج الضخم لاستغلال ثروات المملكة الطبيعية لخدمة التصنيع، وتنويع مصادر الدخل من جانب، ولتحويل المملكة في أقصر وقت إلى دولة صناعية كبرى من جانب آخر، حيث أنه يرسم مستقبلًا باهرًا للتصنيع بالمملكة.

ونوه سمو الأمير فيصل بن نواف بالخطوات المباركة التي ستؤدي بإذن الله ثم بفضل القيادة الرشيدة إلى تبوء المملكة مكانة عالمية رفيعة ومتقدمة إلى جانب الدول الصناعية الكبرى في العالم.


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