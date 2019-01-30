شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 10 أيام على انتهاء استقبال أعمال «وعي» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت "الصحة" أن فرصة المشاركة متاحة لجميع المواطنين والمقيمين في دول الخليج العربي واليمن، داعية المهتمين في المجالات الصحية للمشاركة عبر الهاشتاق "#باقي_10ايام" بطرح مقترحات لمواضيع صحية توعوية تساهم في رفع الوعي الصحي للمجتمع، وكذلك المختصين بالمجالات الفنية المطروحة بتقديم نصائح فنية لرفع مستوى المشاركات المقدمة.
ويبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال سعودي لأكثر من 50 فائزًا، وتبلغ قيمة الجائزة الكبرى 150,000 ريال سعودي، كما تم إضافة 3 جوائز لأعلى 3 مشاركات فائزة بتصويت الجمهور خلال مرحلة التصويت التي ستكون خلال الفترة من 15 إلى 22 مارس المقبل.
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