شكرا لقرائتكم أزمة تميم قطر تتواصل.. الحل على بعد خطوات من عنق الزجاجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أزمة حقيقية يواجهها النظام القطري، وأمير قطر تميم بن حمد، في ظل استمرار الأزمة مع دول الخليج، والمقاطعة؛ بسبب دعم قطر للإرهاب والتطرف في المنطقة.

وجسد رسم كاريكاتوري حال النظام القطري، وأزمة تميم الذي ظهر حبيس زجاجة مكسورة، وهو يعاني من أجل الخروج من عنقها، بينما الحل على بعد خطوة واحدة، في نهاية الزجاجة المكسورة، في إشارة إلى أن الحل على بعد خطوة واحدة وهو التخلي عن الإرهاب والتطرف والعودة إلى الحضن الخليجي، لتنتهي مأساة قطر والنظام القطري في ظل المقاطعة العربية والخليجية.



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