- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تنبيه من الأرصاد لأهالي الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الباحة، حيث حذرت من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.
وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل العقيق– الباحة– الأجزاء المجاورة لها، مؤكدة أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 6:00 غدًا الخميس.
مختارات
- هنا رابط نتائج الأهلية للدورة الـ15 في حساب متابعات الخليج 365
-
- الأرصاد تحذر 8 مناطق.. غبار وأمطار لساعات
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من الأرصاد لأهالي الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.