شكرا لقرائتكم ضبط قائد حافلة الطالبات المستهتر.. تجاوز المركبات والباب مفتوح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - ضبط مرور منطقة الرياض، قائد الحافلة المدرسية الذي استهتر بحياة الطالبات وتجاوز المركبات بطريقة غير نظامية تاركًا الباب مفتوحًا. وأوضح المرور السعودي، أنه جاري استكمال الإجراءات لإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة عليه في نظام المرور. وكان مقطع فيديو متداول أظهر حافلة تقل طالبات تسير بسرعة وبابها الجانبي مفتوح، ويقف عليه بعض الطالبات الصغيرات في السن. وتسبب مقطع الفيديو في حالة من الاستياء؛ بسبب خطورة ذلك على حياة الطالبات.

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