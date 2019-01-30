شكرا لقرائتكم توقعات بهطول أمطار رعدية وغبار على 7 مناطق.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس في المملكة، حيث توقعت استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مناطق “مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة”.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق حائل، القصيم، الأجزاء الشرقية لمكة المكرمة، الأجزاء الشرقية للمدينة المنورة، الأجزاء الغربية للرياض.



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الأرصاد تحذر 8 مناطق.. غبار وأمطار لساعات مختارات

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