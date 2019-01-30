- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة باستيا الفرنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - سقط قتيل و6 جرحى بإطلاق نار، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة باستيا جنوب شرق فرنسا.
أفادت وسائل إعلامية متطابقة، في خبر عاجل لها، سقوط قتيل و6 جرحى بإطلاق نار في مدينة باستيا جنوب شرق فرنسا.
وأشارت المصادر أن شخصًا أطلق النار على المارة في باستيا بجزيرة كورسيكا في فرنسا، وقُتل شخص وجرح ستة آخرون.
مختارات
- هنا رابط نتائج الأهلية للدورة الـ15 في حساب متابعات الخليج 365
-
- الأرصاد تحذر 8 مناطق.. غبار وأمطار لساعات
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة باستيا الفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.