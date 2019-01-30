شكرا لقرائتكم قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة باستيا الفرنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سقط قتيل و6 جرحى بإطلاق نار، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة باستيا جنوب شرق فرنسا.

أفادت وسائل إعلامية متطابقة، في خبر عاجل لها، سقوط قتيل و6 جرحى بإطلاق نار في مدينة باستيا جنوب شرق فرنسا.

وأشارت المصادر أن شخصًا أطلق النار على المارة في باستيا بجزيرة كورسيكا في فرنسا، وقُتل شخص وجرح ستة آخرون.



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