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شكرا لقرائتكم المشيقح مديرًا لفرع الإسلامية بالرياض وآل وذيح مساعدًا له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، قرارًا بتكليف الشيخ سامي بن سليمان المشيقح، مديرًا عامًّا لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، والشيخ زيد بن محمد آل وذيح مساعدًا للمدير العام للفرع بالمنطقة.
ويأتي هذا القرار في إطار تدوير القيادات والكفاءات المتميزة بأفرع الوزارة، للرقي بالعمل الإداري، خدمة للعمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وفي مقدمتها العناية ببيوت الله تعالى ومنسوبيها، ومن منطلق حرص معاليه على وضع الأكفاء والمتأهلين لتواكب الوزارة تطلعات القيادة الرشيدة، في ضوء رؤية المملكة الطموحة الواعدة (2030).
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