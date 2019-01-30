الان تتابع “الفيدرالي الأمريكي” يبقي معدلات الفائدة دون تغيير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات قرر البنك الفدرالي الأمريكي الابقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في نطاق 2.25% إلى 2.5%. وأفاد البنك بأنه سيكون أكثر “صبرا” في تقرير المسار المستقبلبي لمعدل الفائدة وأن الاقتصاد الامريكي لا يزال ينمو بوتيرة “متينة” وأكد أن معدل الفائدة لا يزال الأداة الرئيسية للسياسة النقدية فيما قام بحذف عبارة “التشديد التدريجي” من بيان اجتماع يناير

فيما أوضح الفدرالي أنه مستعد لتعديل “الميزانية” عند الضرورة

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