الان تتابع “مرور” الرياض يعلن ضبط قائد الحافلة المدرسية الذي “استهتر” بحياة الطالبات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألقت أجهزة مرور منطقة الرياض القبض على قائد الحافلة المدرسية الذي استهتر بحياة الطالبات وتجاوز المركبات بطريقة غير نظامية تاركًا الباب مفتوحًا، وجار استكمال الإجراءات لإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة عليه في نظام المرور. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد الحافلة المدرسية وهي تسير بسرعة متهورة وبابها مفتوح، وسط صرخات الطالبات.

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