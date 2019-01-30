شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: ضبط قائد حافلة مدرسية استهتر بحياة الطالبات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أكد مرور منطقة الرياض اليوم (الأربعاء) ضبط قائد الحافلة المدرسية الذي استهتر بحياة الطالبات وتجاوز المركبات بطريقة غير نظامية تاركًا الباب مفتوحًا خلال نقله مجموعة من الطالبات.
وأوضح المرور أنه جار استكمال الإجراءات لإحالة السائق للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة عليه في نظام المرور.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو لقائد الحافلة وهو يقود وباب الحافلة مفتوح معرضا حياة الطالبات للخطر.
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