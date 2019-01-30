شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يترأس اجتماعاً بمديري الإدارات الخدمية بطبرجل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

ترأس أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بصالة الاجتماعات بمقر محافظة طبرجل اجتماعاً بمديري الإدارات الخدمية والقطاعات الأمنية في المحافظة.

وفي بداية الاجتماع نوه الأمير فيصل بن نواف بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والاهتمام البالغ بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.

بعد ذلك استعرض أمير منطقة الجوف مع مديري الإدارات الخدمية المشاريع المنفذة ونسب الإنجاز فيها، كما بحث المعوقات المتسببة في تأخر بعض المشاريع والعمل على تذليلها، لسريع وتيرة تنفيذها وتحريك المتعثر منها.

وقد وجه الأمير فيصل بن نواف الجميع بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين، والتنسيق فيما بين جميع القطاعات.

حضر الاجتماع محافظ طبرجل المكلف عبيد بن الفليح الحربي.