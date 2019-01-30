شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم تبوك» يكافح العنف المدرسي بـ«رفق» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه (الوجه)

نفذ قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بمكتب التعليم بمحافظة الوجه البرنامج الوزاري «رفق» والذي يهدف لخفض العنف المدرسي.

وانطلق البرنامج بمسيرة تعريفية للبرنامج تقدمها مدير مكتب تعليم الوجه محمود الفراج، ورئيس قسم الشؤون التعليمية منصور الشريف، ورئيس قسم الشؤون المدرسية محمد البلوي، ومساعد مدير قسم التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم علي عسيري، ومشرفا التوجيه والإرشاد بالإدارة نايف العنزي ومحمد عواد البلوي (منسقا البرنامج)، بمشاركة مديري المدارس والمرشدين الطلابيين و جمع من الطلاب، كما تضمن البرنامج معرضاً فنيا أقيم بثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز شاركت فيه جميع مدارس قطاع الوجه التعليمي، وشاهد الحضور عرضاً مرئياً لمراحل البرنامج.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم جميع المدارس المشاركة، إضافة إلى شرطة الوجه ممثلةً في مدير الشرطة العقيد عبدالله الزهراني، ومرور المحافظة ممثلاً في مدير المرور الرائد إبراهيم الكعبي، لدورهما الكبير في إنجاح البرنامج.