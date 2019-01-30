دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أجواء متقلبة الخميس.. أتربة وسحب رعدية ممطرة بمناطق مختلفة

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الخميس، إن هناك توقعات باستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الحالة تُصيب الأجزاء الشرقية من مناطق «مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة».

وأشارت الهيئة، إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق «حائل، القصيم» والأجزاء الشرقية لمنطقتي «مكة المكرمة، المدينة المنورة» تمتد إلى الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض .

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة أن الرياح السطحية، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .

أما منطقة الخليج العربي، فتشهد رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.

وتُسجل مدينة جازان أعلى درجة وصلت لـ32 درجة، فيما تُسجل مناطق «تبوك، طريف، القريات» أدنى درجة حرارة وصلت لـ5 درجات.

وتشهد عدة مناطق بالمملكة منذ أيام، أمطارًا غزيرة مع احتمالية جريان السيول، وتقلبات جوية؛ مما دفع المديرية العامة للدفاع المدني لدعوة المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ بسبب استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية، على أغلب المناطق.

وطالبت المديرية المواطنين والمقيمين، بعدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة، ودعتهم إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، كما وجهت لهم عدة نصائح، منها: عدم الاقتراب من تجمعات المياه لخطورة انهيار حوافها، واتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، والحذر عند القيادة؛ حيث تؤدي الأمطار الغزيرة وجريان السيول إلى ميل في مكان ما أو انجراف الطريق.

وكذلك عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول، والتي يزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية مما يتعذر معه مغادرة المركبة للمكان، وعدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول.