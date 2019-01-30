السعودية اليوم / بلدية رجال ألمع تكثف جولاتها الرقابية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"



محايل 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق30 يناير 2019 م واس

نفذت بلدية رجال ألمع خلال الأسبوع الماضي, جولات تفتيشية ورقابية, شملت عدد من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق خمس محلات تجارية، وفرض عدد من المخالفات بحق محال مخالفة لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ, أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.

// انتهى //

20:47ت م

0253



محايل 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق30 يناير 2019 م واسنفذت بلدية رجال ألمع خلال الأسبوع الماضي, جولات تفتيشية ورقابية, شملت عدد من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية.وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق خمس محلات تجارية، وفرض عدد من المخالفات بحق محال مخالفة لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.وأكد رئيس البلدية سعيد بن علي حافظ, أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.// انتهى //20:47ت م0253

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