السعودية اليوم / اتحاد الأمن السيبراني و«ORACLE» يزودان الناشئة بأساسيّات البرمجة في الرياض

الرياض 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

اختتمت اليوم المرحلة التجريبيّة الأولى من برنامج «البرمجة للناشئين السعوديين» للفئات العمرية من 8 إلى 14 عامًا الذي نظّمه «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز» خلال شهر يناير الجاري في مقرّه الرئيس بمدينة الرياض بمشاركة (24 طفلاً وطفلة).

ويستهدف البرنامج الجيل الناشئ في المملكة بغية تعليمهم أساسيّات البرمجة باستخدام لغات متعارف عليها على نطاق واسع، كلغة: Java وPython، بدءًا من مبادئ البرمجة باستخدام أدوات ومنصّات بسيطة مثل : Scratch و Alice و Greenfoot التي لا تتطلّب أي خبرة برمجية.

ويسعى البرنامج الذي يأتي بالتعاون مع شركة ORACLE إلى زيادة وعي الأطفال من الجنسين بأمان الإنترنت، وفهم أساسيّات ومبادئ البرمجة، وتطوير مهارات التواصل لديهم، والتحليل، والتعاون فضلاً عن مهارات حل المشكلات، وتمكينهم من إنشاء الألعاب والقصص باستخدام منصّات برمجية مختلفة.

يذكر أن البرنامج بدأ يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا على مدى أربعة أيام، حصل بعدها كل مشارك على شهادة خاصة بإتمامه البرنامج، في حين سيتيح الاتحاد السيبراني التسجيل في المرحلة الثانية الرسميّة خلال شهر فبراير المقبل .

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20:00ت م

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