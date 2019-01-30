السعودية اليوم / مخالفات جديدة ترصدها اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بحفرالباطن



حفر الباطن 24 جمادى الأولى 1440 هــ الموافق 30 يناير 2019 م واس

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة حفرالباطن ضمن أعمالها الرقابية الميدانية أربع مخالفات لاستخدام التبغ وبيع المعسل تم من خلالها تحرير المخالفات المتضمنة تحصيل الغرامات طبقاً للتنظيمات المتعلقة بهذا الشأن.

وتضمنت المخالفات التي تم رصدها عدم وضع لوحات تحذيرية و عدد من المعسلات الغير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية وكمية من التبغ منتهي الصلاحية وبلغت قيمة المخالفات 10 آلاف ريال.

وكانت صحة حفرالباطن قد أعلنت عن تدشين 4 عيادات جديدة لمكافحة التبغ في مستشفيات السعيرة والملك خالد والولادة والأطفال إضافة إلى المستشفى المركزي التي ستهدف إلى تقديم التوعية الوقائية والخدمة العلاجية للراغبين في الإقلاع عن التدخين.

// انتهى //

19:53ت م

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حفر الباطن 24 جمادى الأولى 1440 هــ الموافق 30 يناير 2019 م واسرصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة حفرالباطن ضمن أعمالها الرقابية الميدانية أربع مخالفات لاستخدام التبغ وبيع المعسل تم من خلالها تحرير المخالفات المتضمنة تحصيل الغرامات طبقاً للتنظيمات المتعلقة بهذا الشأن.وتضمنت المخالفات التي تم رصدها عدم وضع لوحات تحذيرية و عدد من المعسلات الغير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية وكمية من التبغ منتهي الصلاحية وبلغت قيمة المخالفات 10 آلاف ريال.وكانت صحة حفرالباطن قد أعلنت عن تدشين 4 عيادات جديدة لمكافحة التبغ في مستشفيات السعيرة والملك خالد والولادة والأطفال إضافة إلى المستشفى المركزي التي ستهدف إلى تقديم التوعية الوقائية والخدمة العلاجية للراغبين في الإقلاع عن التدخين.// انتهى //19:53ت م0243

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