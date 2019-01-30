السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز يزور محافظة رابغ ويدشّن عدداً من المشاريع التنموية

جدة 24 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 30 يناير 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، أهمية المساهمة المجتمعة ، وتنفيذ مبادرات تعود بالنفع على أبناء محافظة رابغ والمراكز التابعة لها ، في حين استجابت عِدة شركات في المحافظة لدعوة سموه خلال زيارته لرابغ ، معلنةً عن إطلاق مبادرات في هذا الشأن .

وخلال ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، اجتماع المجلس المحلي لمحافظة رابغ في مستهل زياراته لمحافظات المنطقة ، أطلقت شركة "بترو رابغ " ، عِدة مبادرات تمثلت في دعم تعليم وتدريب أبناء وبنات شهداء الواجب ، وتوفير الخدمات العلاجية التخصصية لأبناء المحافظة ، وبرنامج أبنائنا السفراء ، ومبادرة لا لمخالفات ساهر الموجّهه لطلاب وطالبات فرع جامعة الملك عبدالعزيز بالمحافظة ، كذلك تنفيذ دورات تدريبية للسلامة المرورية .

وفي ذات الشأن أعلنت شركة اسمنت العربية عن مبادرة تمكين أبناء وبنات محافظة رابغ والمراكز التابعة لها لسوق العمل ، وتأهليهم لفتح مشاريع ريادية في عدة مجالات .

وفي مستهل الجولة التقى الأمير بدر بن سلطان عدداً من أهالي رابغ واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم ، ثم التقى عدداً من أسر وأبناء شهداء الواجب في المحافظة ، وخلال اجتماع المجلس المحلي الذي حضره وكيل الإمارة ، الدكتور هشام الفالح ، ومديرو الأجهزة الحكومية بالمنطقة استعراض سموه المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والأخرى المتأخرة ، حيث تمت مناقشة سبل تسريع العمل فيها . كما دشن سموه عدداً من المشاريع منها : تحسين حديقة النورس بمساحة 39 ألف متر مربع ، وشاطئ السباحة بمساحة 45 ألف متر مربع ، وتطوير كورنيش مستورة بمساحة 66 ألف متر مربع .

بعد ذلك زار الأمير بدر بن سلطان ، الشيخ محمد بركة بن مبيريك ‏في منزله ، ثم انتقل سموه إلى فرع جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة رابغ ، حيث دشن عدداً من المشاريع والمبادرات الجامعية منها ‏: الإنارة بالطاقة الشمسية ، ومحطة تحلية المياه ، وتشجير المدينة الجامعية ، ومبنى الفصول الدراسية ، وتحسين واجهات المباني ، ومعمل الرنين المغناطيسي بكلية العلوم والآداب ، وإدارة تطوير التنمية .

وشهد أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة خلال زيارته جامعة الملك عبدالعزيز ‏فرع رابغ ، توقيع عدد من مذكرات التعاون بين كل من عمادة شؤون الطلاب برابغ ، وشرطة المحافظة لتكوين فريق تطوعي لتفعيل مبادرة "فخور" ، التي تهتم بتطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة ، ومذكرة تعاون بين كلية الهندسة برابغ ، والمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في مجال برامج التدريب الصيفي والتكامل ، كما شهد سموه توقيع مذكرة بين كلية الهندسة برابغ ، وشركة تكنيا جي ام بي اتش برابغ في مجال تدريب الطلاب وتطوير المشاريع الطلابية والبحث العلمي .

عقب ذلك وقف الأمير بدر بن سلطان على مشروع المستشفى الجامعي ‏بمحافظة رابغ الذي تبلغ طاقته 400 سرير وبنسبة انجاز تصل إلى 30% .

بعدها انتقل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة إلى مدينة الملك عبد الاقتصادية وطلع على أبرز التطورات بالمدينة التي تأتي ضمن جهود أمارة منطقة المكرمة في متابعة أعمال المدينة وتقديم التسهيلات المختلفة التي تحتاجها الشركات المطورة للمدينة والمستثمرة بها تحقيقاً لمتطلبات رؤية المملكة 2030 ، التي تركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنويع الاقتصادي السعودي .

كما زار سموه كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال ، ثم تجول في مدرسة أكاديمية العالم الحاصلة على جائزة عالمية لأفضل تصميم نموذجي ، مروراً بحى المروج ، إلى نادي رويال غرينز للجولف ، حيث تابع سموه عن قرب استعدادات المدينة لاستضافة بطولة الجولف الدولية للمحترفين ، فيما سيشهد نادي رويال غرينز أحد أهم الأحداث الرياضية التي تقام بالمملكة باستضافته لبطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف الخميس المقبل التي تستمر حتى 3 فبراير المقبل ، بمشاركة 132 لاعباً عالميا يتنافسون على 72 حفرة مقسمة على 4 جولات ، الأمر الذي يدل على أن البطولة السعودية الدولية ، تؤكد قدرة المملكة على تنظيم البطولات العالمية في رياضات متنوعة .

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