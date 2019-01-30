انت الان تتابع تفاصيل خبر تراجع التحويلات إلى خارج السعودية بأكثر من 10 مليارات ريال في 2018 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 30 يناير 2019 08:27 مساءً - تراجعت تحويلات الأجانب والسعوديين إلى خارج المملكة بأكثر من 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) خلال عام 2018.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أمس الثلاثاء، إن تحويلات الأجانب لخارج السعودية تراجعت بنسبة 3.7%، بما يعادل 5.22 مليارات ريال (1.32 مليار دولار)، فيما تراجعت تحويلات السعوديين بنسبة 7.7%، بما يعادل 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار).

وأشارت إلى أن قيمة تحويلات الأجانب للخارج خلال عام 2018 بلغت نحو 136.43 مليار ريال (36.37 مليار دولار) مقارنة بنحو 141.66 مليار ريال ( 37.77 مليار دولار) في 2017، في حين بلغت قيمة تحويلات السعوديين نحو 60.27 مليار ريال (16.07 مليار دولار)، مقارنة بـ 65.27 مليار ريال (17.40 مليار دولار) في عام 2017.

وبلغت تحويلات الأجانب خلال شهر ديسمبر الماضي، نحو 11.31 مليار ريال، مسجلة تراجعاً نسبته 19.5%، بما يعادل 2.73 مليار ريال، مقارنة بـ 14.04 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2017.

فيما انخفضت تحويلات السعوديين بنسبة 25.2%، بما يعادل 1.53 مليار ريال، على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة التحويلات في شهر ديسمبر 2018 نحو 4.53 مليارات ريال، مقابل نحو 6.05 مليارات ريال، في شهر ديسمبر 2017.

وعلى أساس شهري، فإن تحويلات الأجانب خلال شهر ديسمبر 2018 سجلت نمواً نسبته 14.3%، بما يعادل 1.41 مليار ريال، مقارنة بنحو 9.9 مليارات ريال، في نوفمبر 2018.

وسجلت تحويلات السعوديين على أساس شهري تراجعاً نسبته 5.8%خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 4.81 مليارات ريال في نوفمبر 2018. وبهذا بلغت قيمة التحويلات للسعوديين والأجانب خلال عام 2018 نحو 196.70 مليار ريال، مقارنة بـ 206.93 مليارات ريال خلال عام 2017.

في حين بلغ إجمالي تحويلاتهما في ديسمبر الماضي، نحو 15.84 مليار ريال، مقارنة بـ 14.71 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2018، مسجلة نمواً نسبته 7.7 % بما يعادل 1.13 مليار ريال.

وفرضت الرياض في عام 2017 ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص بقيمة 100 ريال شهرياً على الفرد، ترتفع سنوياً لتصل حتى 400 ريال، ما دفع عدداً كبيراً منهم لمغادرة المملكة.