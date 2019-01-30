شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي "SAR" أمام العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأربعاء 30 يناير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف تقرير مؤسسة النقد العربى السعودي "ساما"، عن استقرار سعر الريال السعودي أمام العملات الأجنبية الرئيسية في سلة العملات الدولية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 يناير 2019. سعر الريال أمام العملات الأجنبية الرئيسية: جنية استرليني 4.9298 دولار أمريكي 3.7500 فرنك سويسري 3.7690 يورو 4.2806 ين ياباني 0.0343 سعر الريال السعودي "SAR" أمام العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الأربعاء 30 يناير 2019

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