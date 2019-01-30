شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض ..ضبط سائق حافلة عرض الطالبات للخطر والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مرور منطقة الرياض قائد الحافلة المدرسية الذي استهتر بحياة الطالبات وتجاوز المركبات بطريقة غير نظامية تاركًا الباب مفتوحًا، وجاري استكمال الإجراءات لإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة عليه في نظام المرور.



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