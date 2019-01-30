شكرا لقرائتكم رماة الحرس الوطني يحققون المراكز الأولى في بطولة الاتحاد السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حقق منتخب الحرس الوطني للرماية المراكز الأولى في أثناء مشاركته ببطولة الاتحاد السعودي للرماية، والمقامة على ميادين مدينة تدريب الأمن العام بالرياض، والتي تستمر منافستها لمدة 10 أيام.

ففي سلاح ضغط الهواء بندقية ومسدس، حصد ممثلو الحرس العريف نايف سيف السهلي على المركز الأول، فيما نال الجندي: عماد هلال العضلي المركز الثاني.

وفي منافسات بطولة البندقية الهوائية وقوفًا فئة المبتدئين مسافة 10م، حصد الجندي أول مدعج سعود السهلي المركز الأول، وحلّ زميله وكيل الرقيب محمد خالد العويد ثانيًا، وحصل على المركز الثالث الجندي أول فهد ناصر العجمي.



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