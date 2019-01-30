فیدیو.. تجاوز خاطئ یتسبب في تصادم سیارتین بالرياض

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جدة - خالد شويل - تسبب التھور في القيادة والتجاوز الخاطئ في وقوع حادث مروري على طريق خريص باتجاه الشرق بالعاصمة الرياض. وأظھر مقطع فيديو، سيارة تلتزم أقصى اليسار على الطريق، لتأتي سيارة أخرى وتصطدم بھا من جھة اليمين. وتسبب الحادث في اصطدام السيارتين بالحاجز الخرساني الفاصل بين اتجاھي الطريق وتعطيل حركة المرور لبعض الوقت.

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