شكرا لقرائتكم تطوير 844 ألف م2 خاضعة لرسوم الأراضي البيضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - يواصل برنامج رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان تحريره للأراضي ومكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق العمراني، إذ أثمر ذلك مؤخراً عن تطوير أرض خام بمساحة 844 ألف متر مربع تقع في مدينة الرياض، ومن المتوقع أن توفر بعد تطويرها أكثر من 1400 قطعة أرض.

وأكد البرنامج أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائياً أو من خلال بنائها خلال سنة من تاريخ صدور “أمر السداد” عليها، وذلك بهدف تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض من الأراضي المطورة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لما يعود ذلك في النفع أولاً على المواطنين.

وأضاف: “تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بإعادة تطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع توفر وحدات سكنية للمواطنين، كما أن جزءا من العوائد التي تم فرضها خلال العام الماضي تم ضخها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج “الأراضي البيضاء”، حيث تم تخصيص نحو 450 مليون ريال من تلك العوائد للصرف على مشاريع وزارة الإسكان في كلٍ من العيينة وعنيزة وحائل والدوادمي.

ويأتي ذلك في إطار استهداف البرنامج إلى إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن، حيث تعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام) وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج.

يذكر أن برنامج “الأراضي البيضاء” يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، وبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع أكثر من 2500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.



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