الان تتابع الأرصاد: توقعات بهطول أمطار رعدية على هذه المناطق غدا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس الموافق 2019/01/31 في المملكة، قائلة إنه من المتوقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مناطق “مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة”.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق حائل، القصيم، الأجزاء الشرقية لمكة المكرمة، الأجزاء الشرقية للمدينة المنورة، الأجزاء الغربية للرياض.