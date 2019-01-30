شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» و«ORACLE» يطلقان «البرمجة للناشئين» في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اختتمت اليوم (الأربعاء) المرحلة التجريبيّة من برنامج «البرمجة للناشئين» للفئات العمرية من 8 إلى 14 سنة الذي ينظّمه «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز» في مقرّه الرئيسي بمدينة الرياض.

ويستهدف البرنامج الذي سيتاح التسجيل به في فبراير القادم، الجيل الناشئ في المملكة، لغرض تعليمهم أساسيّات البرمجة باستخدام لغات مستخدمة على نطاق واسع، مثل: Java وPython، بدءًا من مبادئ البرمجة باستخدام أدوات ومنصّات بسيطة مثل Scratch و Alice و Greenfoot التي لا تتطلّب أي خبرة برمجية.

ويهدف البرنامج الذي يأتي بالتعاون مع شركة ORACLE ويقدّم للأطفال المشاركين من الجنسين، إلى زيادة الوعي عن أمان الإنترنت، وفهم أساسيّات البرمجة، وتطوير مهارات التواصل لديهم، والتحليل، والتعاون ومهارات حل المشكلات، إلى جانب تمكينهم من إنشاء الألعاب والقصص باستخدام منصّات برمجية مختلفة.

يذكر أن البرنامج يقدّم للمشاركين على مدى ثماني ساعات كل يوم، من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا ويستمر لأربعة أيام في كل مرحلة، ويحصلون في نهايته على شهادة خاصة تفيد بإتمامهم له.

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