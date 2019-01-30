شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية» انطلاقة نحو التطور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة)

نوه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي دشنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والذي يُعد أهم وأكبر البرامج الـ13 في رؤية المملكة 2030 ويُعزز زيادة الصادرات غير النفطية، ويُخفِّض الواردات، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشاد الأمير حسام بن سعود بما شهده البرنامج من توقيع عدد من الاتفاقيات الضخمة التي ستكون رافدًا من روافد الاقتصاد والتنمية لهذا الوطن الغالي نحو انطلاقة التطور والنمو.

وأكد أمير منطقة الباحة أن القيادة لا تألو جهدًا للسعي نحو مستقبل أفضل، فهي تسعى دائمًا لإسعاد المواطن وتقوم بكل ما من شأنه رقي ونمو اقتصاد هذا الوطن المعطاء، داعيًا الله سبحانه أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ويحفظ حكامها وشعبها.