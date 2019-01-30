شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لزراعة 100 ألف شجرة على الطريق بين «الجبيل» و«رأس الخير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجبيل)

وقعت الهيئة الملكية بالجبيل، مذكرة تفاهم وتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، وذلك بمقر فرع الوزارة بمدينة الدمام، لزراعة 100.000 شجرة محلية على الطريق الواصل بين مدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير الصناعية، إذ مثل الجانبين مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس جاسم بن خالد الهارون، ومدير عام فرع الوزارة المهندس عامر بن علي المطيري.

وتهدف هذه المذكرة إلى توثيق التعاون في مجال التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي للمملكة العربية السعودية، وتفعيل إسهاماتهما في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في ما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي ودعم الحياة الفطرية وتقليل آثار زحف الرمال على الطرق والمدن ورفع جودة الهواء وتجميل المدن وزيادة الرقعة الخضراء.

وجاءت فكرة التعاون المشترك بين الهيئة الملكية بالجبيل ووزارة البيئة والمياه والزراعة للمساهمة في تنفيذ مبادرة الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني الخاصة بالغابات والمراعي ومكافحة التصحر.

يذكر أن مدينة الجبيل الصناعية حصلت على المركز الأول في جائزة تخضير المدن العربية لامتلاكها مراجع مختصة وفق خطة علمية مدروسة ومتكاملة لزيادة الرقعة الخضراء وإظهار الطابع الفني والجمالي فيها حيث تفوقت على 60 مدينة عربية مشاركة للحصول على هذه الجائزة.