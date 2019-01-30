400 حافلة ذكية تنقل المعتمرين والحجاج وأهالي مكة مطلع 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصلت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى المراحل الأخيرة من العمل على مرحلة تصنيع الحافلات التي تأتي ضمن مشروع النقل العام في مكة المكرمة، وحدد الانتهاء من مرحلة التصنيع والتوريد خلال نهاية 2019 على أن يكون التشغيل الفعلي مع بداية 2020.

وستعمل 400 حافلة منها 240 حافلة عادية بسعة 40 مقعدا و160 حافلة مفصلية بسعة 60 مقعدا ضمن المرحلة الأولى للمشروع، وذلك لنقل وخدمة أهالي العاصمة المقدسة، علاوة على تحقيق انسيابية الحركة من خلال منظومة النقل في مكة المكرمة، ونقل المعتمرين والحجاج.

وتتمثل مكونات الحافلات الداخلية والخارجية من أنظمة الملاحة للسائق، وأنظمة التحصيل والدفع الآلي، وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمة الانترنت (الواي فاي) للركاب، وحافلات صديقة للبيئة باستخدام وقود (يورو 4)، وأنظمة تكييف متطورة تتوافق مع أجواء مدينة مكة، وأنظمة الإشعار الآلي الصوتية والمرئية لمعلومات الرحلة للركاب، إضافة إلى أنظمة الحماية والمراقبة من خلال كاميرات داخل وخارج الحافلة، وشاشات الكترونية خارجية توضيحية للوجهات المراد الوصول إليها.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي في بيان له أن مرحلة تصنيع هذه الحافلات بدأت فعليا، وسيتم من قبل المختصين بالشركة الفحص والتقييم عبر عدة مراحل، وجرى في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من عمليات الفحص وهي: فحص قياسات هيكل الحافلة للرسم الهندسي المعتمد، وفحص جودة أعمال اللحام والتكسية للهيكل لمقاومة الصدأ، وفحص جودة تصنيع الهيكل المعدني للحافلة، والاطلاع على عمليات الطلاء للهيكل مع فحص أعمال التركيب الداخلي للحافلة، وفحص التمديدات الكهربائية والكيابل وفحص تمديدات الأنابيب الداخلية في الحافلة، وكذلك فحص تجميع وتركيب وتوصيل القطع والأجزاء والملحقات على هيكل الحافلة (كالزجاج، المقاعد، والمحرك، وأجهزة التكييف).

وقال كعكي: إن العمل يجري على استكمال عمل الفحص الثالث والنهائي لنموذج الحافلة قريبا الذي سيتكون من اختبار تسريبات المياه، وفحص واختبارات كفاءة الوقود، وفحص وتجربة أجهزة النقل الذكي، والفحص النهائي لأجزاء الحافلة، وفحص واختبار ميداني لنموذج الحافلـة على الطريق، وفحص نموذج الحافلة في فيينا (النمسا) لفحص وتقييم كفاءة الأجهزة التكييف، وعمل اختبارات ميدانية في مدينة مكة لنموذج الحافلة واجتياز الفحص الدوري واختبار مؤشرات استهلاك الوقود ومطابقتها مع الاختبارات الأولية.

وأضاف أن تصنيع حافلات النقل وتوريدها يسيران وفق الخطة الزمنية الموضوعة لها لتنتهي هذه المرحلة في الوقت المحدد.

يذكر أن عقد توريد وتصنيع الحافلات رعى توقيعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في 13محرم 1439هـ مع التحالف المكون من شركتي نسما السعودية وTNC الإسبانية بقيمة تقدر بـ 3.2 مليارات ريال، ويشمل العقد بنود التشغيل والصيانة لمدة 10 أعوام تشغيلية، وتوريد وتشغيل وصيانة 400 حافلة.